Норвежский суд рассмотрит вопрос о досрочном освобождении террориста Андерса Брейвика

Прокуратура против условно-досрочного освобождения для террориста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норвежский суд рассмотрит обращение норвежского ультраправого террориста Андерса Брейвика - он подал прошение о досрочном освобождении из тюрьмы. До конца 2021 года суд должен решить, можно ли выпустить преступника на свободу.

22 июля 2011 года Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство в центре Осло. В результате теракта погибли 8 человек, десятки получили ранения. В тот же день Брейвик совершил вторую атаку - он открыл огонь по участникам слета молодежного крыла социал- демократической Рабочей партии страны. 69 человек были убиты, 66 ранены.

За свои преступления Брейвик получил 21 год колонии. Приговор, согласно норвежскому законодательству, может продлеваться неограниченное количество раз, если заключенный продолжает быть опасным для общества. Но также заключенный имеет право подать прошение об условно-досрочном освобождении, как только истечет минимально допустимый срок его пребывания в тюрьме.

Прокуратура не согласна с тем, что Брейвика можно освободить из тюрьмы. По вопросу УДО будет проведено судебное заседание, на котором решится, есть ли еще предпосылки для содержание Брейвика под стражей или он может выйти на свободу, пишет газета Verdens Gang.

Как ранее писал сайт kp.ru, ранее Брейвик решил заработать на мемуарах. Книгу о самом себе он начал писать уже будучи в тюрьме.