Бывший премьер-министр Италии Берлускони попал в больницу Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бывший глава правительства Италии 84-летний Сильвио Берлускони был госпитализирован в медицинское учреждение, которые находится в Милане. Об этом в пятницу, 27 августа, пишет агентство Reuters, ссылаясь на свой источник в партии политика.

Пока что издание не приводит информацию о причинах госпитализации или о состоянии здоровья бывшего итальянского премьер-министра.

Как ранее писал сайт kp.ru, Сильвио Берлускони попадает в больницу как минимум четвертый раз за минувший год. В сентябре прошедшего 2020 года экс-глава правительства Италии был госпитализирован с двусторонней пневмонией, вызванной заражением коронавирусной инфекцией. В январе 2021 года он находился в кардиоторакальном центре Монако на плановом лечение, а после, в марте, вновь был госпитализирован в больницу. Причину последней госпитализации его представители не сообщали. В ноябре 2019 года Сильвио Берлускони попал в больницу после падения во время конгресса в Хорватии.