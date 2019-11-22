Берлускони попал в больницу после падения во время конгресса в Хорватии

СЕГОДНЯ 21:19 2019-11-22T21:24:40+03:00

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Бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони попал в больницу. Он участвовал в конгрессе Европейской народной партии, который проходил в Загребе, Хорватии. 83-летний политик оступился и упал во время давки. Желающие сделать с ним фото случайно толкнули главу партии «Вперед, Италия». Ему потребовалась медицинская помощь после того, как он вернулся в Италию на самолета. Берлускони доставили в миланскую клинику. В штабе политика сообщили, что у него ушиб. Хотя ряд СМИ написали о серьезных переломах.

- Никакого перелома бедра, ключиц, берцовых или других костей. Никакого срочного возвращения. Правда в том, что речь идет о банальнейшем ушибе. Биение крыльев бабочки в Китае вызывает ураган в Техасе, - приводит сообщение штаба РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о громком деле, в котором оказался замешан бывший итальянский премьер. его обвиняли в связи с женщинами, в прессе появились снимки одной из вечеринок на вилле Берлускони. Выступавшая на суде против политика модель умерла при загадочных обстоятельствах - у нее врачи обнаружили отравление радиоактивными веществами.

ИСТОЧНИК KP.RU