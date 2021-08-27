Шойгу заявил о создании центров антироссийской пропаганды в Польше, Финляндии и странах Балтии Фото: Министерство обороны РФ

Против России в настоящее время ведется «глубокая работа» по вмешательству извне. Центры антироссийской пропаганды активно создают в Польше, Финляндии и странах Балтии. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил глава российского министерства обороны Сергей Шойгу, чьи слова цитирует департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

- Постепенно, шаг за шагом, против нас ведётся глубокая работа. От Калининграда до Камчатки. Враждебные центры антироссийской пропаганды создаются, и создаются вдоль наших границ: Рига, Таллин, Варшава, Хельсинки. Мы должны выстроить систему защиты против этого. Нельзя допустить, чтобы забыли свою историю, забыли о заслугах наших родителей, отцов и дедов, - подчеркнул Сергей Шойгу выступая на конференции в рамках научно-деловой программы «Армии-2021».

Как писал сайт kp.ru, накануне во время встречи с президентом Владимиром Путиным министр обороны сообщил, что более 71 процента вооружения российской армии является современным.