Шойгу: Доля современного оружия в российской армии составляет более 71%

Доля современного оружия в российской армии составляет более 71%, заявил Шойгу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Более 71% всего вооружения российской армии является современным, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия».

«Современная армия сегодня имеет уже больше 71% современного оружия», – сообщил глава Минобороны РФ.

По словам Шойгу, исправность вооружения в армии России составляет 99%.

Напомним, ранее министр обороны заявил, что за последние полгода армия России обновила свое вооружение и технику на 200 единиц. По словам Шойгу, основные преобразования в российских Вооруженных силах завершены, доля новейших образцов вооружения в стратегических ядерных силах доведена до 86%.

Как писал сайт kp.ru, глава Минобороны заявлял, что уровень доверия к российской армии в обществе достигает 86%.