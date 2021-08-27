Россияне стали чаще брать крупные займы в микрофинансовых организациях

Россияне стали чаще брать крупные займы в микрофинансовых организация Фото: Олег УКЛАДОВ

Россияне стали чаще обращаться за крупными микроссудами. В июле 2021 года сумму, превышающую 30 тысяч рублей, запрашивали в 15,5% случаев. Годом ранее - только в 13,1%. Получается, что крупную сумму просят в каждой шестой заявке. Такие данные следуют из расчетов Национального бюро кредитных историй (НКБИ).

При этом средний размер ссуд колеблется от 7 до 10 тысяч рублей.

- Все больше клиентов приходят в МФО. Это возможность удовлетворить краткосрочные финансовые потребности, - говорит «Российской газете» директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Рост во многом обусловлен повышением спроса на финансовые услуги в регионах. В основном в МФО обращаются в тех населенных пунктах страны, где представлено мало банков.

Банк России ограничивает максимальную процентную ставку по микроссудам – не более 365% годовых, то есть по 1% в день.

- В последнее время также много заявок на микрокредиты поступает от малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Эти средства направляют на покрытие кассовых расходов. Такие клиенты имеют высокий скоринговый балл и являются надежными, поэтому просрочка минимальна, - говорит генеральный директор микрофинансовой компании IDFEurasia в России Ирина Хорошко.

Ранее кандидат юридических наук, адвокат Геннадий Нефедовский рассказал, как обезопасить свои персональные данные и не стать внезапно должником какого-нибудь банка.

- Заранее обезопасить себя от утечки персональных данных, которыми могут воспользоваться мошенники, почти невозможно. Если вдруг вам пришли какие-то деньги на счет, главное - не тратить их, - говорит адвокат ФАН.