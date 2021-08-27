Кравцов: все сельские школы в России оснастят необходимым оборудованием до 2024 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Все сельские школы на территории России будут оснащены необходимым оборудованием до 2024 года. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил глава российского министерства просвещения Сергей Кравцов в ходе сессии «Опережая время: система образования для человека новой эпохи» в рамках Российского международного форума «Время образования».

Министр отметил, что власти уделяли большое внимание городским школам в рамках национального проекта «Образование», а теперь сделали акцент и на сельских школах.

- До 2024 года все сельские школы, которых у нас 27 тысяч, в том числе и в Московской области и в других регионах, будут оснащены тем или иным оборудованием, - сообщил Сергей Кравцов.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в 1200 образовательных учреждениях в России с 1 сентября текущего года начнут работать советники директоров по воспитательной работе.