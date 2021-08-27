Обливший Порошенко зеленкой мужчина попал в реанимацию Фото: кадр из видео

Мужчина, обливший зеленкой бывшего президента Украины Петра Порошенко во время празднования Дня независимости республики, был позже госпитализирован в реанимацию. Об этом сообщил член Киевского городского совета Александр Погребцкий.

«Все очень интересно у нас получается с Пустовгаром Ильей…Это тот самый человек, который осуществил провокацию против Петра Порошенко. 25 августа после 01:00 он был в Печерском ГУВД...25 августа в 06:00 утра находился в реанимации Козелецкой районной больницы с алкогольной интоксикацией. Интересно, что полиция и пан Илья все это время делали?» – написал Погребцкий в своем Facebook.

Как писал сайт kp.ru, Порошенко облили зеленкой возле входа в киевское метро «Крещатик». Вместе со своими сторонниками он направлялся к зданию кабмина, в этот момент кто-то плеснул зеленкой ему в лицо.

На видео, снятое после инцидента, видно, что Порошенко сразу же окружили правоохранители. Зеленка попала экс-президенту в глаз, на лоб и щеки. Сразу после случившегося он сел в автомобиль и уехал.