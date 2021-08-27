Кремль осудил плакаты с Калининградской областью в составе Германии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти России негативно реагируют на появление в некоторых городах Германии политических предвыборных плакатов с Калининградской областью в составе ФРГ. Об этом в пятницу, 27 августа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что официальный Берлин не подвергает сомнению территориальную целостность России.

- Мы видели сообщения в средствах массовой информации, реакция у нас негативная, отрицательная. Дело в том, что это не имеет отношения к официальной позиции властей Германии, и, разумеется, официально Берлин не подвергает сомнениям территориальную целостность нашей страны, - подчеркнул Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне в городах на федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания неизвестные от имени правящей партии развесили копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии с Калининградской областью в составе этой страны. Власти ФРГ отметили, что они не имеют к этому отношения.