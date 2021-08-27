Стрельба произошла у восточных ворот аэропорта Кабула Фото: REUTERS

Около восточного выхода столичного аэропорта Афганистана раздались звуки выстрелов. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает местный телевизионный канал Al Jazeera.

Пока что подробности инцидента и причины стрельба не приводятся, информации о пострадавших нет.

Как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг вечером взрыв прогремел у одного из входов в аэропорт Кабула. Сразу после него произошло еще несколько взрывов. Сообщалось, что теракт совершил смертник, а представители террористической группировки Исламское Государство* (ИГ)* взяли на себя ответственность за атаку у аэропорта. По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 40 человек.

Число погибших во время теракта могло быть меньше, если бы у аэропорта не было давки. Уже почти две недели около воздушное гавани толпятся сотни жителей Афганистана, которые хотят покинуть страну после ее захвата талибами*.

*Запрещенная в России террористическая организация