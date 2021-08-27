Количество погибших в результате теракта в аэропорту Кабула выросло до 40 человек

Количество жертв могло быть меньше, если бы у аэропорта не было давки Фото: REUTERS

Афганские медики сообщили обновленные данные по пострадавшим от взрыва в аэропорту Кабула 26 августа. По новой информации, в результате теракта могли погибнуть не менее 40 человек.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, количество пострадавших достигло 110 человек. Информация о числе жертв постоянно уточняется.

Как ранее писал сайт kp.ru, взрыв прогремел в четверг, 26 августа, у одного из входов в аэропорт Кабула. Затем, по сообщениям Минобороны Турции, сразу произошел второй взрыв. Как сообщил афганский журналист Биляль Сарвари, теракт совершил смертник.

Количество жертв могло быть меньше, если бы у аэропорта не было давки. Сотни людей толпятся в районе аэропорта почти две недели, с момента захвата власти в Афганистане “Талибаном” (запрещенная в России террористическая организация). Они надеются эвакуироваться из страны на одном из зарубежных самолетов.