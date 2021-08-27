Лавров выразил соболезнования пострадавшим от взрыва в Кабуле

Лавров призвал содействовать афганскому народу в формировании инклюзивного переходного правительства Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал теракты в Кабуле. Накануне в аэропорту афганской столицы произошло два взрыва. Более 100 человек пострадали, 40 погибли.

Лавров подчеркнул, что Россия осуждает террористические акты в Кабуле и призывает ускорить содействие афганскому народу в формировании инклюзивного переходного правительства. Политические строй в стране сменился в августе 2021 года, когда власть захватили представители “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация).

“Афганистан по понятным причинам занял значительное место в наших дискуссиях. Мы присоединяемся к осуждению террористических актов, к соболезнованиям в адрес семей погибших и, конечно же, видим в этом дополнительную необходимость ускорить содействие афганцам, чтобы они сформировали без дальнейших задержек инклюзивное переходное правительство”, - заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Как ранее писал сайт kp.ru, ситуация в Афганистане обсуждается в России на высшем уровне. Президент страны Владимир Путин обсудил вопрос с членами Совбеза и отметил, что Россия будет продолжать консультации с зарубежными партнерами на дипломатическом, военном гуманитарном направлениях.