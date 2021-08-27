Путин обсудил с Совбезом России ситуацию в Афганистане Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Советами безопасности России ситуацию в Афганистане.

Глава государства подчеркнул, что Россия будет продолжать консультации с зарубежными партнерами на дипломатическом, военном гуманитарном направлениях.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 27 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин не планирует делать каких-либо публичных обращений относительно ситуации в Афганистане, так как Москва не участвовала в действиях западной коалиции, возглавляемой США.

Ранее Путин во время выступления на втором этапе съезда партии «Единая Россия» прокомментировал ситуацию в Афганистане. По словам российского лидера, Москва следит за происходящим в республике, но вмешиваться в дела другого государства не будет.

Ранее о том, что с новой реальностью в Афганистане придется считаться, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Он отметил, что главная задача сейчас - достижение мира и стабильности в стране.