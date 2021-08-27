Талибы* запретят афганцам публично слушать музыку Фото: REUTERS

Жителям Афганистана будет запрещено публично слушать музыку, сообщил пресс-секретарь радикального движения «Талибан»* Забихулла Муджахид.

Как рассказал представитель боевиков в интервью The New York Times, прослушивание музыки в исламе запрещено, поэтому талибы* ее запретят. Он выразил надежду, что на афганцев не придется давить, и они будут соблюдать запрет.

По словам Муджахида, теперь женщинам в Афганистане разрешат покидать дома без сопровождения мужчины, если такие поездки не будут занимать более трех дней. Это касается, например, визитов в школу, офис, университет или больницу.

Напомним, ранее «Талибан»* разрешил женщинам вести телевизионные программы. Кроме того, боевики пригласили женщин участвовать в политической жизни Афганистана, в частности присоединиться к новому правительству.

Сайт kp.ru рассказывал, какая жизнь ждет женщин в Афганистане при талибах.*

*Запрещенная в России террористическая организация