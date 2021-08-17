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В мире17 августа 2021 11:07

«Талибан»* разрешил женщинам вести телевизионные программы

В понедельник, 17 августа, женщина-ведущий афганского новостного канала берет интервью у представителя талибов*
Абдулла ШАКИРОВ
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«Талибан»* разрешил женщинам вести телевизионные программы

«Талибан»* разрешил женщинам вести телевизионные программы

Фото: REUTERS

Движение «Талибан»*, захватившее власть в Афганистане, разрешило женщинам быть телеведущими, рассказал руководитель отдела новостей телеканала TOLOnews Мирака Попал.

«Сегодня мы возобновили нашу трансляцию с ведущими-женщинами», – написал Попал в своем Twitter.

Во вторник, 17 августа, ведущая телеканала берет интервью у представителя движения «Талибан», сообщил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее талибы* взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле. Представители движения обратились к жителям Афганистана, призывая их сохранять спокойствие и сообщив, что все под контролем. Практически все афганские телевизионные каналы перешли на трансляцию Корана или новостей о «Талибане»*.

Представитель запрещенного в России движения «Талибан»* Сухайль Шахин в интервью BBC рассказал о новых порядках в Афганистане.

*Запрещенная в России террористическая организация

«Талибан»* разрешил женщинам вести телевизионные программы
Талибан (запрещенная в РФ организация), в 2003 году ООН и Россией было признано террористической организацией