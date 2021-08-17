«Талибан»* разрешил женщинам вести телевизионные программы Фото: REUTERS

Движение «Талибан»*, захватившее власть в Афганистане, разрешило женщинам быть телеведущими, рассказал руководитель отдела новостей телеканала TOLOnews Мирака Попал.

«Сегодня мы возобновили нашу трансляцию с ведущими-женщинами», – написал Попал в своем Twitter.

Во вторник, 17 августа, ведущая телеканала берет интервью у представителя движения «Талибан», сообщил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее талибы* взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле. Представители движения обратились к жителям Афганистана, призывая их сохранять спокойствие и сообщив, что все под контролем. Практически все афганские телевизионные каналы перешли на трансляцию Корана или новостей о «Талибане»*.

Представитель запрещенного в России движения «Талибан»* Сухайль Шахин в интервью BBC рассказал о новых порядках в Афганистане.

*Запрещенная в России террористическая организация