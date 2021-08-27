Синоптики пообещали россиянам последние теплые выходные лета

Теплее всего будет на юге страны Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики порадовали россиян прогнозом на последние выходные уходящего лета. Как сообщили метеорологи центра “Фобос”, солнечная и теплая погода установится почти на всей территории европейской части России.

Теплее всего будет на юге страны - там воздух прогреется до 33-36 градусов. В Курске будет до плюс 25-27 градусов, в Воронеже – до плюс 29 градусов. Также порадует погода жителей Новосибирска и Владивостока - они могут ожидать 26-27 градусов тепла.

На южной территории Западной Сибири пройдут кратковременные ливни, погода будет около 20 градусов тепла. На юге Дальнего Востока тоже местами пройдут дожди. В Поволжье выходные будут теплыми - от 18 до 22 градусов. А в Мурманске потеплеет на 10-12 градусов, погода продержится на 16-18 градусах тепла.

Как ранее писал сайт kp.ru, некоторым регионам России не так повезло с погодой на ближайшие дни. В ряде регионов метеорологи прогнозируют сильные заморозки.