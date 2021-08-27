Берлускони выписали из больницы после обследования

Несколько лет назад Берлускони пережил операцию на сердце Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был выписан из больницы. Днем ранее, 26 августа, его госпитализировали в учреждение “Сан-Раффаэль” в Милане.

Представитель Берлускони объяснил, что госпитализация была необходима для проведения тщательного клинического обследования. Экс-премьеру скоро исполнится 85 лет, несколько лет назад он перенес серьезную операцию на сердце, а в 2020 году переболел коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.

Как пишет агентство ANSA, на этот раз Берлускони снова столкнулся с “небольшими проблемами с сердцем”. Однако после обследований врачи не нашли ничего, что могло бы угрожать жизни и здоровью мужчины.

Как ранее писал сайт kp.ru, благодаря состоянию здоровья Берлускони удалось избежать судебных слушаний. Его обвиняют во взяточничестве и подкупе свидетелей, однако заседания еще не проходили, так как экс-премьер не может принять в них участие из-за болезней.