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В мире27 августа 2021 17:53

Берлускони выписали из больницы после обследования

Врачи не нашли ничего, что угрожало бы здоровью бывшего премьера Италии
Наталья СМИРНОВА
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Несколько лет назад Берлускони пережил операцию на сердце

Несколько лет назад Берлускони пережил операцию на сердце

Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был выписан из больницы. Днем ранее, 26 августа, его госпитализировали в учреждение “Сан-Раффаэль” в Милане.

Представитель Берлускони объяснил, что госпитализация была необходима для проведения тщательного клинического обследования. Экс-премьеру скоро исполнится 85 лет, несколько лет назад он перенес серьезную операцию на сердце, а в 2020 году переболел коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.

Как пишет агентство ANSA, на этот раз Берлускони снова столкнулся с “небольшими проблемами с сердцем”. Однако после обследований врачи не нашли ничего, что могло бы угрожать жизни и здоровью мужчины.

Как ранее писал сайт kp.ru, благодаря состоянию здоровья Берлускони удалось избежать судебных слушаний. Его обвиняют во взяточничестве и подкупе свидетелей, однако заседания еще не проходили, так как экс-премьер не может принять в них участие из-за болезней.