Тяжелобольной Берлускони смог избежать суда

Берлускони организовывал на своей вилле известные на весь мир вечеринки «бунга-бунга» Фото: REUTERS

Генпрокурор Италии Тициана Сицилиано сообщила, что в связи с тяжелым состоянием здоровья бывшего премьера-министра Италии, 84-летнего Сильвио Берлускони, страдающего от осложнений после COVID-19, судебные слушания по обвинению его во взяточничестве и подкупе свидетелей могут быть надолго отложены.

- Мы считаем, что Берлускони серьезно болен. - цитирует Сицилиано LePoint.

Она предложила временно освободить от судебных тяжб Берлускони, который, несмотря на свой почтенный возраст продолжает удерживать за собой мандат депутата Европарламента.

Однако, генпрокурор настаивает на том, что проходящих по тому же делу других обвиняемых освобождать от уголовной ответственности никак нельзя.

Судебное разбирательство касается среди прочего и ставших известными на весь мир вечеринок «бунга-бунга», которые Берлускони организовывал на своей вилле и куда приглашал молоденьких эскортниц, некоторые из которых были несовершеннолетними.

Когда пикантные подробности об этих вечеринках стали достоянием общественности, Берлускони якобы заплатил некоторым девушкам, а также музыкантам, игравших на «бунга-бунга», за молчание. Это, равно как и принуждение несовершеннолетних к занятию сексом, и является предметом разбирательства суда.

Пока же, по сообщению адвоката Берлускони, Федерико Чеккони, его подзащитный находится дома, под тщательным медицинским наблюдением.

В последнее время бывший итальянский премьер испытывает серьезные проблемы со здоровьем. В 2016 году он перенес операцию на открытом сердце. Теперь к кардиозаболеваниям добавился еще и коронавирус.