Лавров: Россия хотела бы понять, почему в Европе засекречивают информацию по делу Навального

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва хотела бы выяснить, почему подавляющая часть данных, которые относятся к так называемому делу блогера Алексея Навального, засекречивается европейскими странами. Такое заявление в пятницу, 27 августа, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

Как отметил глава МИД РФ, его итальянский коллега в ходе переговоров затронул тему Навального. В связи с этим Лавров посоветовал всем, кто «искренне заинтересован в том, чтобы разобраться в этом вопросе», ознакомиться со стенограммой заседания парламента Германии, когда немецкое правительство отвечало «на предельно конкретные вопросы депутатов касательно ситуации с так называемым отравлением» Навального.

«Я не испытываю ни малейшего сомнения, что объективный человек, ознакомившись с этими текстами, сделает для себя очень важные выводы о том, что здесь подавляющая часть этой проблемы засекречивается, непонятно по каким причинам», - заявил российский министр, отметив, что Москве тоже очень хотелось бы в этом разобраться.

Напомним, ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что отсутствие реакции Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия на несостыковки в докладе по делу Навального настораживает, но не удивляет Москву.