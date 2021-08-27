ВОЗ: новые штаммы коронавируса пока не опасны для детей

ВОЗ: новые штаммы коронавируса пока не представляют опасности для детей Фото: Артем КИЛЬКИН

На сегодняшний день нельзя говорить о том, что новые штаммы коронавирусной инфекции становятся опаснее для детей. Такое заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«На данный момент мы не можем сказать, что ситуация тревожная», - заявила представитель ВОЗ в эфире телеканала «Россия-24», комментируя соответствующий вопрос.

Вуйнович отметила, что при наличии каких-либо изменений в этой ситуации организация сообщит «всем странам, всем экспертам», а также уточнила, что сегодня дети имеют больше рисков заразиться COVID-19 из-за ослабления введенных ранее ограничений.

«Да, мы видим больше заболевших детей, но не такую ситуацию, что вирус специально распространяется на детей. Он просто распространяется на неиммунизированных», - сообщила она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, британские ученые выращивают дельта-штамм COVID-19 для испытаний на людях. Эксперты собираются использовать искусственно выращенный новый штамм вируса в исследованиях с намеренным заражением добровольцев