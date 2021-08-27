Пентагон: военного присутствия США в Афганистане не будет Фото: REUTERS

Вашингтон готов оказывать помощь Афганистану, однако американского военного присутствия в стране не будет. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона.

Как сообщил генерал Хэнк Тейлор, отвечающий также и за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из Кабула, американские военнослужащие продолжат проводить контролируемые взрывы военной техники, которую не вывезут из афганской столицы.

По его словам, на данный момент из Кабула эвакуировали в целом 5,1 тысяч американцев. Кроме того, как писал сайт kp.ru, он заявил о намерении США сохранить как можно больше возможностей для обеспечения безопасности в афганской столице на как можно более длительное время, отметив возможность террористических атак в Кабуле.

Напомним, ранее представитель радикального движения «Талибан»* в Катаре Сухейл Шахин предупредил, что США и их союзники должны вывести войска из Афганистана до 31 августа, в противном случае их ожидают последствия. По его словам, просьбы Вашингтона и Лондона продлить военное присутствие в Афганистане будут расценены талибами* как расширение оккупации.

*Запрещенная в России террористическая организация