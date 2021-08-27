Пентагон: возле аэропорта Кабула было совершено не два взрыва, а только один Фото: REUTERS

В минувший четверг, 26 августа, возле отеля близ аэропорта в Кабуле было совершено не два взрыва, а только один. Такое заявление в пятницу, 27 августа, сделали в Пентагоне, отметив, что возникла путаница с информацией.

«Мы не считаем, что там был второй взрыв в отеле "Барон" или рядом с ним. Это был один террорист-смертник ... В путанице в ходе очень динамично развивающихся событий, подобных этому, информация иногда может передаваться неверно или искажаться», - заявил генерал Хэнк Тейлор, который отвечает за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из Кабула.

Минобороны США заявил о намерении сохранить как можно больше возможностей для обеспечения безопасности в афганской столице на как можно более длительное время. Пресс-секретарь Пентагона также отметил, что военнослужащие США готовы к возможным атакам в Кабуле и ожидают их повторения в будущем.

Напомним, взрыв прогремел накануне у одного из входов в аэропорт Кабула. Затем, по сообщениям Министерства обороны Турции, сразу произошел второй взрыв. Как писал сайт kp.ru, боевики движения «Талибан»* задержали несколько человек в связи с взрывами.

По последним данным, жертвами теракта стали 170 человек. Отмечается, что число погибших могло быть меньше, если бы у воздушной гавани не было давки. Сотни людей толпятся в районе аэропорта почти две недели, с момента захвата власти в Афганистане «Талибаном»*.

*Запрещенная в России террористическая организация