Голикова: свыше 37 млн россиян завершили курс вакцинации от коронавируса

Более 44 миллионов россиян получили хотя бы одну дозу вакцины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более 44 миллионов россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции, и свыше 37 миллионов граждан завершили курс вакцинации от COVID-19. Такие данные в пятницу, 27 августа, привела вице-премьер России Татьяна Голикова.

«По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 млн человек, полностью вакцинированных - более 37 млн человек», - заявила вице-премьер.

Напомним, ранее первый заместитель главы Министерства здравоохранения России Виктор Фисенко заявил, что доля россиян, которые не получают вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции, крайне мала. До этого он сообщил, что запасы вакцин от COVID-19 есть во всех российских регионах. Замглавы ведомства рассказал, ситуация с темпами вакцинации и наличием препаратов в российском регионах рассматривается на уровне правительства еженедельно.