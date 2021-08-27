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В мире27 августа 2021 21:59

Власти Британии одобрили эвакуацию 200 собак и кошек из Кабула

Британские власти разрешили организовать специальный чартер
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Власти Британии одобрили эвакуацию 200 собак и кошек из Кабула

Власти Британии одобрили эвакуацию 200 собак и кошек из Кабула

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Великобритании разрешило организовать чартер для эвакуации 200 собак и кошек из Кабула, которых ранее пытался вывезти основатель благотворительной организации, бывший служащий британских Военно-морских сил (ВМС) Пен Фартинг.

Как писал сайт kp.ru, Фартинг и его сторонники призывали эвакуировать сотрудников благотворительной организации и членов семей, а также 140 собак и 60 кошек. В свою очередь министр обороны Великобритании Бен Уоллес указал на необходимость «отдавать предпочтение людям, а не животным». Глава военного ведомства также заявил, что не мог разместить кошек и собак в эвакуационных рейсах из соображений безопасности.

Теперь Министерство обороны Великобритании сообщает, что Пен Фартинг и его питомцы получили помощь вооруженных сил королевства и ожидают перевозки в аэропорту афганской столицы.

«По указанию министра обороны разрешение на их чартерный рейс было предоставлено правительством Великобритании», - говорится в заявлении военного ведомства в Twitter.