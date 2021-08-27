США намерены завершить дипломатическое присутствие в Афганистане к 31 августа 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон по-прежнему планирует завершить свое дипломатическое присутствие в Афганистане к 31 августа. Такое заявление в пятницу, 27 августа, сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, подчеркнув, что планы не изменились.

Пресс-секретарь сообщила, что на данный момент США рассматривают пути продолжения взаимодействия с международными партнерами по обеспечению вывоза граждан третьих стран, а также афганцев с визами даже после завершения американского военного присутствия республике.

По ее словам, «частью этого будет наличие скоординированного подхода по взаимодействию с "Талибаном"*» из-за необходимости в рамках продолжения эвакуации американских граждан, а также граждан третьих стран и афганцев с визами.

«Продолжение координации не означает дипломатического присутствия», - уточнила она, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что США обсуждают с «Талибаном»* сохранение посольства в Афганистане.

Как писал сайт kp.ru, ранее в WP появилась информация, что Талибан* просит США оставить американских дипломатов в Афганистане после вывода войск.

*Запрещенная в России террористическая организация