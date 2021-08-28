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Происшествия28 августа 2021 0:39

В обладминистрации опровергли сообщения о гибели трех пациентов в больнице Ярославля

Из-за отключения ИВЛ в реанимационном отделении умер один человек, двоих пострадавших от задымления реанимировали
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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По предварительной информации, в реанимационной палате загорелся матрас

По предварительной информации, в реанимационной палате загорелся матрас

Фото: Андрей АБРАМОВ

После возгорания и отключения аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в реанимационном отделении больницы Ярославля умер один пациент, а не трое, как ранее со ссылкой на анонимные источники сообщили СМИ. Об этом рассказал заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин.

«Погибшие – один человек, умер в реанимации, не от задымления, на другом этаже. Двоих пострадавших от задымления реанимировали», - приводит его слова ТАСС.

Последствия пожара в больнице Ярославля

Последствия пожара в больнице Ярославля

Фото: Предоставлено очевидцем

В пресс-службе губернатора региона тоже сказали, что скончался один человек, врачи борются за жизнь еще двух пациентов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за возгорания на втором этаже городской клинической больницы №3 Ярославля отключилось электричество, в результате произошел сбой в работе аппаратов ИВЛ. Ранее сообщалось, что это стало причиной трех человек.

Из-за возгорания отключилось электричество, в результате произошел сбой в работе аппаратов ИВЛ

Из-за возгорания отключилось электричество, в результате произошел сбой в работе аппаратов ИВЛ

Фото: Предоставлено очевидцем

По предварительной информации, в одной из палат реанимационного отделения загорелся матрас. Предположительно, это случилось из-за непотушенной сигареты. Огонь потушили силами медперсонала до прибытия пожарных, площадь возгорания составила пять квадратных метров.

В одной из палат реанимационного отделения загорелся матрас

В одной из палат реанимационного отделения загорелся матрас

Фото: Предоставлено очевидцем

Точные причины, по которым вспыхнул огонь, и все обстоятельства произошедшего выясняются. На месте ЧП уже работают следователи.