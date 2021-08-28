Байден считает, что Китай скрывает «критически важную» информацию о происхождении коронавируса

Президент США Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден убежден, что Китай скрывает «критически важную» информацию о происхождении коронавируса. Глава Белого дома пообещал добиться от Пекина ответов на вопросы Вашингтона.

«Критическая информация о происхождении этой пандемии наличествует в КНР, однако с самого начала китайские правительственные чиновники работали над тем, чтобы лишить доступа к ней участников международного расследования и членов мирового медицинского сообщества», - говорится в его заявлении.

По словам Байдена, Китай по сей день отвергает призывы Соединенных Штатов к открытости в вопросах происхождения COVID-19 и причин возникновения пандемии.

«Мир нуждается в ответах, и я не успокоюсь, пока не получу их», - добавил американский лидер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 27 августа разведсообщество США опубликовало рассекреченную версию доклада о происхождении коронавируса, который ранее был представлен президенту страны. В документе, в частности, говорится, что американские разведслужбы не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу, однако сошлись в том, что COVID-19 не был разработан как биологическое оружие. Авторы отчета также отмечают, что им кажутся наиболее правдоподобными две версии: «естественный контакт с зараженным животным и инцидент в лаборатории».

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МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности).