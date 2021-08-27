Reuters: Разведка США пришла к выводу, что коронавирус — не биологическое оружие

Разведка США пришла к выводу, что коронавирус не был разработан в КНР как биологическое оружие Фото: REUTERS

В пятницу, 27 августа, разведсообщество США опубликовало рассекреченную версию доклада о происхождении коронавируса, который ранее был представлен президенту страны Джо Байдену. В документе, в частности, говорится, что американские разведслужбы не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу, однако сошлись в том, что COVID-19 не был разработан как биологическое оружие.

«Разведсообщество США смогло достичь широкого согласия по ряду ключевых вопросов. Мы считаем, что вирус SARS-CoV-2 не был разработан в качестве биологического оружия», - приводит выдержки из доклада Национальной разведки США агентство Reuters.

Авторы отчета также отмечают, что им кажутся наиболее правдоподобными две версии: «естественный контакт с зараженным животным и инцидент в лаборатории».

Как писал сайт kp.ru, в расследовании принимали участие десятки аналитиков и сотрудников разных подразделений. Главе Белого дома доклад экспертов разведки представили в среду, 25 августа.

Напомним, ак писал сайт kp.ru, в этом месяце Всемирная организация здравоохранения сообщила, что создает новую группу экспертов для продолжения расследования происхождения коронавируса. В ВОЗ заявили, что доступ к данным «критически важен» для развития «понимания науки» и «не должен быть никоим образом политизирован». Однако Китай решил, что ранее проведенного расследования вполне достаточно, и отказал Организации в его возобновлении.

К слову, ранее доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, что большинство специалистов и ученых считают происхождение коронавируса естественным, однако точного ответа на вопрос, откуда появился вирус, все еще нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Китай дал США «24 ответа о невиновности в пандемии»

МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности).