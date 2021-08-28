В США впервые в мире зафиксировали случаи коронавируса у оленей

Коронавирус подтвержден у белохвостых оленей в штате Огайо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 27 августа, министерство сельского хозяйства США сообщило, что в штате Огайо впервые в мире были зафиксированы случаи заражения коронавирусом диких белохвостых оленей.

«Это первые в мире олени, у которых подтвержден вирус SARS-CoV-2», - говорится в заявлении американского ведомства.

Отмечается, что у заразившихся оленей специалисты не выявили никаких клинических симптомов заболевания, а у некоторых из них есть антитела. При этом в Минсельхозе США указывают, что предыдущие исследования уже демонстрировали, что олени способны заразиться коронавирусом, однако тогда это делалось в качестве эксперимента.

«Согласно имеющейся информации, риск передачи вируса от животных к человеку считается низким», - цитирует сообщение американского министерства ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце марта 2021 года Россельхознадзор зарегистрировал вакцину «Карнивак-Ков», предназначенную для профилактики COVID-19 у пушных зверей, собак и кошек.