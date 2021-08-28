Депутат Рады призвал арестовать Зеленского из-за советского самолета «Мрия» на параде в Киеве Фото: REUTERS

Депутат украинской Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал арестовать президента своей страны Владимира Зеленского после участия в военном параде в Киеве советского самолета «Мрия». Об этом он написал в субботу, 28 августа, на своей странице в социальной сети Facebook.

- Этот самолет вызвал гордость и огромные эмоции у зрителей. Он очень символично отобразил превосходство «оккупационного» Советского времени, технологий, промышленности над жалкой действительностью нынешней «независимости» Украины. Циничные идиоты, арестуйте теперь Зеленского за пропаганду и популяризацию коммунистического режима. Есть же статья, - с иронией призвал Илья Кива.

Украинский депутат объяснил, что пролет разработанного в СССР самолета является «лучшей пропагандой советского режима и строя».

Как писал сайт kp.ru, накануне украинский журналист Дмитрий Василец заявил о «зраде» из-за советских самолетов на военном параде в Киеве в честь Дня независимости государства.