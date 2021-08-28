В России создали первый боевой экзоскелет с электродвигателями Фото: Иван МАКЕЕВ

В России создали первый опытный образец боевого экзоскелета с электродвигателями, который в скором времени может войти в состав экипировки солдат. Об этом в субботу, 28 августа, сообщили представители государственной корпорации «Ростех» в ходе форума «Армия-2021».

Разработка будет работать в двух режимах: в активном физические возможности человека усиливают сервоприводы, которые работают от аккумуляторов. Режим включается при движении солдата по пересеченной местности или горам. В пассивном режиме новая технология предназначена для движения по горизонтальной поверхности с грузом.

- Экзоскелет снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50 процентов, затраты энергии при беге и ходьбе — на 15 процентов, позволяет нести до 60 килограммов груза, а также на 20 процентов точнее стрелять из оружия, - рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бекхан Оздоев в интервью РИА Новости.

Кроме того, экзоскелет адаптируется под особенности человека и не сковывает его движения, поскольку его сервоприводы оборудованы специальными позиционными датчиками и датчиками давления. Система разрабатывается совместно ЦНИИточмаш, который входит в «Ростех» и НИИ механики.

Ранее сообщалось, что «Ростех» создал новую парашютную систему для десантирования на воду военных водолазов в полной экипировке.