Синоптики предупредили о похолодании в Москве со 2 сентября 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Резкое похолодание на пять градусов придет в Москву и Подмосковье 2 сентября текущего 2021 года. Температура воздуха в столичном регионе опустится до 14-16 градусов тепла по Цельсию. Об этом в субботу, 28 августа, сообщила главный специалист российского Гидрометцентра Марина Макарова.

- Со 2 сентября прогнозируется понижение температуры примерно на пять градусов. По ночам будет относительно тепло, где-то 9-14 градусов, а днем уже 16-21 градус. 3 сентября будет 14-19 градусов. Потом, вероятнее всего, такой фон и останется, - отметила синоптик в интервью агентству ТАСС.

По словами Марины Макаровой, с 28 августа по 1 сентября включительно погода в Москве и области будет теплой, а температурный фон днем будет в диапазоне 21-26 градусов тепла. Теплая погода будет вплоть до конца календарного лета.

Как писал сайт kp.ru, ранее синоптики пообещали россиянам последние теплые выходные лета: в центральной России сегодня и завтра будет солнечная и теплая погода.