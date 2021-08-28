Аргентинская компания произвела более пяти миллионов доз «Спутника V» Фото: REUTERS

Аргентинская компания Richmond произвела более пяти миллионов доз российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» с начала июня текущего года. Об этом в субботу, 28 августа, сообщила пресс-служба компании на своей официальной странице в Twitter.

- Мы уже преодолели отметку в пять миллионов доз, произведенных на территории Аргентины, с учетом партии, завершенной вчера. К настоящему моменту мы изготовили свыше 1,17 миллиона доз первого компонента и более 3,89 миллиона доз второго компонента вакцины «Спутник V», - говорится в сообщении.

В минувшую пятницу Министерство здравоохранения Аргентины сообщило, что Richmond передала ведомству новую партию препарата, которая прошла контроль качества в разработавшем вакцину российском центре имени Гамалеи и у местного регулятора, для распределения по прививочным пунктам.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне Минздрав аргентинской провинции Буэнос-Айрес опубликовал предварительные успешные результаты применения комбинации первого компонента «Спутника V» с иностранными вакцинами от коронавируса.