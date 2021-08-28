Доктор Мясников рассказал о пользе красного вина для смягчения постковидного синдрома Фото: Андрей АБРАМОВ

Употребление красного вина в небольших количествах способствует смягчению постковидного синдрома. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил известный российский доктор и телеведущий Александр Мясников.

- При наличии проблем после коронавируса может быть полезен бокал красного вина. В этом напитке содержится ресвератрол, который является мощным антиоксидантом. Отмечу, что такой способ борьбы с постковидным синдромом не подходит непьющим людям, - сказал врач в интервью изданию «Ura.ru».

Александр Мясников отметил, что употреблять алкоголь можно через неделю после окончания острой фазы заболевания коронавирусной инфекцией. Вместе с тем доктор рекомендовал россиянам не злоупотреблять спиртосодержащими напитками.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова сообщила, что треть переболевших коронавирусом через три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой и делать повседневные вещи.