Собянин: в Москве возбуждено 800 уголовных дел в отношении мигрантов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники правоохранительных органов в Москве возбудили около 800 уголовных дел в отношении мигрантов, из-за различных правонарушений из страны было депортировано около 200 человек, 17,5 тысячам запрещен въезд в государство. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил московский мэр Сергей Собянин в своем блоге.

Градоначальник отметил, что в Москве ежегодно приезжают миллионы людей не только из других регионов России, но и из-за рубежа. Сотни тысяч мигрантов из стран СНГ приезжают в российскую столицы для трудоустройства, и большинство из них ведет себя законопослушно.

- Но, к сожалению, не все. Последнее время произошло несколько серьёзных правонарушений, массовых драк. Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. Поэтому в последние месяцы полиция провела жесткие рейды, после которых было возбуждено 800 уголовных дел. Кому-то это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь, - написал Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что столица России является гостеприимным городом, однако в гостях необходимо «вести себя подобающим образом».

Как ранее писал сайт kp.ru, в первые шесть месяцев 2021 года были отмечены нехватка мигрантов и рост спроса на разнорабочих, заработные платы которых заметно выросли.