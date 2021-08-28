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В мире28 августа 2021 11:30

Немецкий журналист заявил, что страны Европы не способны защищать себя без помощи США

Байден проявляет все меньше интереса к Старому Свету
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Немецкий журналист заявил, что страны Европы не способны защищать себя без помощи США

Немецкий журналист заявил, что страны Европы не способны защищать себя без помощи США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация в Афганистане показала, что страны Европы не способны самостоятельно заниматься обороной и полностью полагаются на Соединенные Штаты в этой области. Об этом в субботу, 28 августа, заявил немецкий журналист Даниэль Бресслер в своей статье для издания Suddeutsche Zeitung.

Он отметил, что этот факт был четко продемонстрирован во время эвакуации людей из аэропорта Кабула.

- Никто из НАТО не сделал бы и шагу без указаний американской стороны. Желания Германии, Франции и Великобритании имеют второстепенное значение в рамках вывода войск. Несмотря на увеличение военных бюджетов ФРГ и других европейских государств, в балансе сил внутри Североатлантического альянса ничего не изменилось, - написал Даниэль Бресслер.

По мнению журналистами, американский президент Джозеф Байден проявляет все меньше интереса к Старому Свету. Он добавил, что, если США перестанут заниматься Европой, то подвергнут ее серьезному риску.