Немецкий журналист заявил, что страны Европы не способны защищать себя без помощи США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация в Афганистане показала, что страны Европы не способны самостоятельно заниматься обороной и полностью полагаются на Соединенные Штаты в этой области. Об этом в субботу, 28 августа, заявил немецкий журналист Даниэль Бресслер в своей статье для издания Suddeutsche Zeitung.

Он отметил, что этот факт был четко продемонстрирован во время эвакуации людей из аэропорта Кабула.

- Никто из НАТО не сделал бы и шагу без указаний американской стороны. Желания Германии, Франции и Великобритании имеют второстепенное значение в рамках вывода войск. Несмотря на увеличение военных бюджетов ФРГ и других европейских государств, в балансе сил внутри Североатлантического альянса ничего не изменилось, - написал Даниэль Бресслер.

По мнению журналистами, американский президент Джозеф Байден проявляет все меньше интереса к Старому Свету. Он добавил, что, если США перестанут заниматься Европой, то подвергнут ее серьезному риску.