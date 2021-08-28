В России 28 августа 2021 выявлено 19 492 случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки на территории России медики выявили 19 492 новых случая заражения коронавирусом, заболевшие есть во всех регионах страны. С начала пандемии инфекцию обнаружили в общей сложности у 6 863 541 жителя РФ. Об этом в субботу, 28 августа, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Наибольшее количество новых случаев заражения за сутки зафиксировали в Москве (1 498), Санкт-Петербурге (1 406), а также в Подмосковье (849). Сообщается, что 6,7 процента новых инфицированных переносят коронавирус без симптомов.

За сутки российские врачи также зарегистрировали 799 летальных исходов из-за коронавируса или осложнений после него, всего от заболевания умерли 180 840 россиян. Выздоровели за сутки еще 19 411 человек, за все время пандемии - 6 131 446.

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