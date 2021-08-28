Президент Эстонии предложила Евросоюзу создать в стране ПВО для «сдерживания» России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила Европейскому союзу профинансировать создание в ее стране системы противовоздушной обороны средней дальности для «сдерживания» России. Об этом она заявила в субботу, 28 августа, в интервью журналу Diplomaatia.

- Сдерживать Россию помогло бы оборонное сотрудничество Евросоюза. Одним из примеров тут может быть создание в стране системы ПВО среднего радиуса. Пятый год мы говорим, что страны Балтии расходуют на обороны более двух процентов ВВП, но у них по-прежнему нет, например, средств противовоздушной обороны среднего радиуса действия, - сказала политик.

Керсти Кальюлайд заявила также, что возможным примером стратегической автономии Европейского союза «могло бы стать проведение Европейским союзом, например, одной операции в Ливии без помощи НАТО и Соединенных Штатов».

Как писал сайт kp.ru, накануне немецкий журналист Даниэль Бресслер сообщил, что ситуация в Афганистане показала, что страны Европы не способны самостоятельно заниматься обороной и защищать себя и полностью полагаются на США в данном вопросе.