Пакистанцы со взрывным устройством задержаны у посольства Туркмении в Кабуле Фото: REUTERS

В Кабуле недалеко от посольства Туркмении два дня назад были задержаны несколько граждан Пакистана с самодельным взрывным устройством. Иностранцев, которые, возможно, планировали совершить теракт, задержали представители движения «Талибан»*. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает индийская газета Hindustan Times на своей странице в Twitter.

- Сообщения от источника в Кабуле свидетельствуют о том, что талибы* задержали граждан Пакистана с самодельным взрывным устройством у посольства Туркменистана после теракта в аэропорту афганской столицы, который произошел 26 августа, - говорится в сообщении. Другие подробности происшествия пока что не приводятся.

Как писал сайт kp.ru, в минувший четверг около здания аэропорта Кабула был осуществлен теракт. По последним данным, в результате теракта погибли больше 200 человек, в основном граждане Афганистана. Ответственность за атаку у аэропорта Кабула взяли на себя боевики ИГ*.

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