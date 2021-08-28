Антикоронавирусные меры в школах России 1 сентября 2021 будут усилены Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В школах на территории России с 1 сентября текущего 2021 года усилят противоэпидемиологические меры на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил глава российского министерства просвещения Сергей Кравцов.

- С учетом эпидемиологической ситуации будут усилены меры соответствующие, которые рекомендованы специалистами Роспотребнадзора, министерства здравоохранения России. Это поможет обеспечивать здоровье школьников, учителей, педагогического коллектива. Я прошу всех с пониманием относиться к этим мерам против коронавируса, - подчеркнул министр в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.

При этом Сергей Кравцов отметил, что планов по переводу образовательного процесса в дистанционный формат нет.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее глава министерства Сергей Кравцов сообщил, что Минпросвещения России рассчитывает ликвидировать третью смену в школах страны, а также не допустить роста второй смены.