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Здоровье28 августа 2021 13:01

Антикоронавирусные меры в школах России 1 сентября 2021 будут усилены

Планов по переводу образовательного процесса в дистанционный формат нет.
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Антикоронавирусные меры в школах России 1 сентября 2021 будут усилены

Антикоронавирусные меры в школах России 1 сентября 2021 будут усилены

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В школах на территории России с 1 сентября текущего 2021 года усилят противоэпидемиологические меры на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил глава российского министерства просвещения Сергей Кравцов.

- С учетом эпидемиологической ситуации будут усилены меры соответствующие, которые рекомендованы специалистами Роспотребнадзора, министерства здравоохранения России. Это поможет обеспечивать здоровье школьников, учителей, педагогического коллектива. Я прошу всех с пониманием относиться к этим мерам против коронавируса, - подчеркнул министр в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.

При этом Сергей Кравцов отметил, что планов по переводу образовательного процесса в дистанционный формат нет.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее глава министерства Сергей Кравцов сообщил, что Минпросвещения России рассчитывает ликвидировать третью смену в школах страны, а также не допустить роста второй смены.