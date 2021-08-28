Кравцов сообщил, что переход на дистанционное обучение в школах России не планируется Фото: Иван МАКЕЕВ

В настоящее время у министерства просвещения нет никаких планов по переводу учебы в российских школах в дистанционный формат из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.

Министр подчеркнул, что учителей и очное обучение в образовательных организациях «никто и ничто не заменит». По его словам, только соблюдение противоэпидимиологических мер для противодействия распространению коронавируса в России позволит продолжить обучение в школах в очном формате в новом учебном году.

- Хочу сказать, что у нас нет никаких планов о переходе на дистанционное обучение в школах. Мы рассматривали подобную меру только как вынужденную, - отметил Сергей Кравцов.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил также, что противоэпидемиологические меры будут усилены в школах на территории России с 1 сентября для обеспечения безопасности учеников и педагогов.