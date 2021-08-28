Российские силовики предупредили Тилля Линдеманна о соблюдении антикоронавирусных мер на концерте Фото: СОЦСЕТИ

Сотрудники российских правоохранительных органов во время визита минувшей ночью в отель в Завидово предупредили солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна о необходимости соблюдать антикоронавирусные ограничения на предстоящем концерте. Об этом в субботу, 28 августа, пишет издание «Интерфакс», ссылаясь на информацию от источника.

- Немецкому музыканту выписано предписание о недопущении нарушения мер, введённых на фоне пандемии коронавирусной инфекции, в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий, - говорится в материале издания.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне стало известно, что минувшей ночью сотрудники правоохранительных органов России провели следственные мероприятия в комнате отеля в Завидово на территории Тверской области, где остановился известный немецкий исполнитель и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.