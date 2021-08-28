Кравцов опроверг информацию о том, что детей без прививки от коронавируса не будут пускать в школы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава российского министерства просвещения Сергей Кравцов опроверг информацию о том, что детей без прививки от коронавирусной инфекции с 1 сентября текущего 2021 года не пустят в российские школы. Об этом министр сообщил в субботу, 28 августа, во время Общероссийского родительского собрания, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

- Сразу скажу: это неправда. Для начала у нас не зарегистрирована, насколько я знаю, еще вакцина для детей. В настоящее время идут исследования, поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы, - подчеркнул Сергей Кравцов.

Как писал сайт Kp.ru, накануне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российская вакцина от коронавиурса для детей будет зарегистрирована в стране 15-20 сентября текущего года.