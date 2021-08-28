Сотни жителей Кабула вышли на акцию протеста из-за закрытия банков Фото: REUTERS

Несколько сотен жителей Кабула вышли на улицы города, чтобы выразить протест из-за закрытия банков, в том числе Центрального банка Афганистана, а также пунктов обмена валюты по всему государству. Об этом в субботу, 28 августа, сообщило местное агентство Khaama Press.

Захватившие власть в Афганистане представители движения «Талибан»* объявили ранее о возобновлении работы всех банков начиная с 25 августа 2021 года, однако многие сотрудники кредитных организаций не осмеливаются вернуться к своим обязанностям, беспокоясь за свою безопасность.

Протестующие жители Кабула требуют, чтобы им выдали хотя бы какую-то часть их денежных средств, хранящихся в банках. Владельцы финансовых организаций при этом объясняют, что не смогут возобновить работу в прежнем режиме до тех пор, пока не откроется Центробанк Афганистана. Об аналогичной проблеме говорят представители пунктов обмена валюты.

Почти все банки и другие финансовые учреждения Афганистана остаются закрытыми в течение около двух недель. Из-за этого множество местных жителей оказались лишены доступа к своим сбережениям, а работодатели перестали платить заработную плату своим сотрудникам.

* Запрещенная в России террористическая организация