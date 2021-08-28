Оперштаб утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции утвердил новый алгоритм приезда иностранных студентов на территорию России для прохождения обучения. Студенты из-за рубежа начнут въезжать в страну со следующей недели. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил глава российского министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Вчера оперативный штаб под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в нашу страну. Мы его разошлем в институты. Начиная уже с сегодняшнего дня наши университеты работают, на следующей неделе будет активный заезд иностранных студентов, - объяснил министр, выступая на Российской креативной неделе.

Валерий Фальков отметил также, что студенты из иностранных государств в 2021 году смогут полноценно учиться в российских высших учебных заведениях.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава Минпросвещения России Сергей Кравцов опроверг информацию о том, что детей без прививки от коронавируса с сентября не будут пускать в школы.