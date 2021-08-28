Украина планирует разорвать контракт поставки индийских вакцин Novavax и Covishield Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минздрав Украины намерен разорвать контракт с компанией Serum Institute India на поставку вакцин от коронавирусной инфекции из Индии. Об журналистами сообщил глава ведомства Виктор Ляшко.

По его словам, это связано с тем, что индийская сторона так и не выполнила условия договоренности.

- Принимается политическое решение, будем разрывать контракт с Serum Institute of India", - сказал он и добавил, что Украина вносила предоплату по вакцинам, пишет издание "Лига.нет".

Глава ведомства отметил, что вакцина Novavax, которой должно было приехать 10 миллионов доз, нигде не зарегистрирована. Индийская компания не выполнила договоренности по вакцине Covishield, которой должны были поставить 1,5 миллиона доз.

При этом он ответил, что Украине достаточно контрактов на поставку вакцин от ковида, поскольку страна "спокойно закрывает национальную потребность в них".

В прошлом году глава МИД Украины заявлял, что государство намерено отказаться от разработанной Россией вакциной против коронавирусной инфекции. В качестве обоснованности своего решения сообщается, что украинская сторона намерена отдать предпочтения в пользу производителей из стран Европейского союза и США.