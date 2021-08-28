Американский политолог предрек полное истощение армии США в случае войны с Россией и Китаем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В потенциальной войне США с Китаем и Россией у Штатов крайне малы шансы на победу, считает бывший помощник госсекретаря Америки по европейским и евразийским делам Аарон Митчелл. Свое мнение он представил в колонке журнале The National Interest.

Он подчеркнул, что при возможном возникновении военного конфликта между перечисленными странами США потребуются "огромные общенациональные усилия", каких страна много поколений не знала.

- По сути дела, Америка в такой войне будет вынуждена воевать с армиями, которые используют ресурсы половины Евразии. Такая война перенапряжет силы американской армии, а может быть и вовсе полностью их истощит их, - предположил Митчелл.

Ранее обозреватель британского журнала The Economist Нил Фергюсон предрек миру масштабную войну из-за краха американского господства в мире. По его мнению, американцы рискуют повторить путь Британской империи, которая пришла в упадок в первой половине 20 века. Он отмечает, что данному процессу свидетельствуют внешнеполитические события, в том числе беспорядочная эвакуация военных из Афганистана.