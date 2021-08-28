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В мире28 августа 2021 20:11

Российские школьники взяли четыре "золота" на Европейской олимпиаде по информатике

Наша команда стала единственной, получившей более одной золотой медали
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Российские школьники взяли четыре "золота" на Европейской олимпиаде по информатике. Фото: скрин видео

Российские школьники взяли четыре "золота" на Европейской олимпиаде по информатике. Фото: скрин видео

Российские школьники взяли сразу четыре золотые медали на пятой Европейской юниорской олимпиаде школьников по информатике EJOI 2021 (European Junior Olympiad in Informatics). Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Фото: скрин видео

Фото: скрин видео

Отмечается, что в этом году несмотря на рекордное число участников из разных стран мира, команда наших детей стала единственной, которой удалось получить более одного "золота".

Фото: скрин видео

Фото: скрин видео

- Юные программисты показали блестящие результаты на EJOI 2021. Сборная России, состоящая из четырех школьников, завоевала четыре золотые медали, при этом Ренат Каримов из Татарстана занял абсолютное первое место, а Иван Пискарев из Москвы занял абсолютное третье место, - заявили в ведомстве.

Фото: скрин видео

Фото: скрин видео

Команда для участия в олимпиаде EJOI формировалась из школьников не старше 2006 года рождения, которые успели проявить себя на Всероссийской олимпиаде по информатике. также они прошли углубленную подготовку и отбор в сборную юниоров на учебно-тренировочных сборах.

Фото: скрин видео

Фото: скрин видео