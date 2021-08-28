Захарова назвала слова Кулебы о Поклонской "лучшей рекламой украинского гражданства" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможности испортить жизнь депутату ГД Наталье Поклонской.

По ее мнению, подобные высказывания являются "лучшей рекламой" украинского гражданства.

- Лучшей рекламы украинского гражданства придумать невозможно: "У вас ещё осталось гражданство Украины? У нас есть возможности испортить вам жизнь". Ёмко, точно, официально, - написала Захарова в своем Телеграм-канале.

Ранее сайт kp.ru писал, как спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин ответил на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о гражданстве депутата думы Натальи Поклонской. По его мнению, заявление чиновника продемонстрировало готовность украинских властей притеснять своих же граждан.

Напомним, накануне Кулеба заявил, что если у Поклонской сохранилось украинское гражданство, то у Киева "есть возможности испортить ей жизнь".