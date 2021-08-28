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Политика28 августа 2021 18:05

Володин предложил рассмотреть заявление Кулебы о гражданстве Поклонской в Европейском суде

Спикер ГД также добавил, что украинская сторона подтвердила готовность принять меры, присущие тоталитарным режимам, в отношении своих же граждан
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Володин предложил рассмотреть заявление Кулебы о гражданстве Поклонской в Европейском суде

Володин предложил рассмотреть заявление Кулебы о гражданстве Поклонской в Европейском суде

Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ответил на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о гражданстве депутата думы Натальи Поклонской.

По мнению спикера ГД, заявление украинского чиновника по возможному назначению послом бывшего прокурора Крыма Поклонской продемонстрировало готовность украинских властей притеснять своих же граждан.

- Министр иностранных дел Украины прокомментировал возможное назначение нашей коллеги, депутата Госдумы Натальи Поклонской послом. При этом сделал это так, что его заявление правильно бы рассмотреть в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), - написал Володин в своем Telegram-канале.

Ранее Кулеба заявил, что если у Поклонской сохранилось украинское гражданство, то у Киева "есть возможности испортить ей жизнь".

Поклонская после этого ответила, что комментарии сплетен о возможном ее назначении послом РФ в Кабо-Верде являются показателем несдержанности. До этого первый замглавы комитета нижней палаты по международным делам Дмитрий Новиков сообщал о предстоящем заседание комитета по вопросу назначения Поклонской.